記事ポイント建設部門で日本1位を獲得。全産業総合で192位にランクイン。空き家課題に向き合う成長戦略。建設分野での成長力が国際的に評価された話題です。タミヤホームが「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で日本の建設部門1位に選ばれました。空き家問題に向き合う事業づくりや組織づくりが、売上成長とあわせて注目を集めています。 タミヤホーム「High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」 受賞