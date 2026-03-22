元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。局アナ時代に休日を取りたくなかった理由を明かした。今放送のゲストはおぎやはぎの小木博明（54）。島旅の話題で盛り上がった。田中は「沖縄の離島だと、波照間島。日本最南端の島」とした上で「私、局アナの時に初めて行って」と切り出した。「『Nスタ』って今もやってる夕方のニュ