お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。パーソナリティーの田中みな実（39）に対し、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケット競技「ピックルボール」のペア結成を持ちかけた。小木は「あなた、いろんなことやってるでしょ？」と投げかけると、田中は「今、女優業しかやってないです」と