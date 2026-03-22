日産自動車、コカ・コーラを経て、アトラス、ザボディショップ、スターバックス コーヒー ジャパンと、名だたる企業のCEO（最高経営責任者）を歴任してきた「プロ経営者」である岩田松雄氏（67歳）。一見、エリート街道を歩んできたように見えるが、その華々しいキャリアの裏側には、数々の苦労があったという。「リーダーはカリスマでなくとも務まる」と語る岩田氏に、自身の経験から導き出した人心掌握術、スターバックスへの思