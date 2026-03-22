お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。テレビ番組で共演したオードリー春日俊彰（47）を絶賛した。山里は18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）で休養中のオードリー若林正恭に代わり、MCとして登場。若林の相方、春日俊彰と番組のMCを担当した。山里は「若ちゃんはもう復活しましたけど、お休みし