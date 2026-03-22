今年で第6回を迎えたSPA!の恒例企画「サウナ大賞」。全国のサウナ愛好家2444人が投票し、真の「行ってよかったサウナ」ランキングが決定した。前回はサウナ激戦区となった品川区・大井町にある「品川サウナ」が首位を獲得したが、サウナブームが落ち着いたと言われる昨今、確かな実力で支持を集めた施設はどこなのか。総合ランキングトップ3の施設の支配人に話を聞くとともに、ベスト30を一挙公開！※調査対象……「月2〜3回以上