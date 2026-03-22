千葉県成田市の成田ゆめ牧場で２〜３月にヤギの赤ちゃんが次々に生まれた。同牧場での誕生は３年ぶり。愛くるしい姿で来場者の人気を集めている。双子２組を含む７匹の昼寝をする姿を見たり、柵越しに触れたりできる。１〜２か月すると、他のヤギたちが暮らす区画に移されるという。２組の双子の名前を決める投票も行う。母ヤギ「ずんだ」の双子は公式ホームページで２９日まで投票できる。母ヤギ「ねむむ」の双子は４月１日