お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が19日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。米国出身芸人が日本のマクドナルドで感動したことを明かした。矢作は米国出身の超新塾、アイクぬわらと一緒にYouTubeチャンネル「矢作とアイクの英会話」を運営している。番組内でマクドナルドが話題になると、小木が「海外もまた違うもんね。海外のマクドナルドとか