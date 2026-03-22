7人組グループ・BTSが21日、韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催し、約3年5ヶ月ぶりに完全体でステージ復帰した。【動画】世界中が注目したBTSのカムバック！「光化門広場ステージができるまで」公演は、RMの「アンニョン、SEOUL！We’re back！」という掛け声でスタート。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」を披露し、約3年5ヶ月という時間を感じさ