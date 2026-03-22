イランで拘束されていた日本人2人について茂木外相は22日、「1人は18日に釈放された」と明らかにした。フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した茂木外相は、イランで拘束された日本人について「アラグチ外相に強く申し入れ、1人は18日に拘束を解かれ、釈放された」と明かした。アゼルバイジャンから空路で日本に向かっているという。拘束された日本人には、NHKのテヘラン支局長が含まれているとみられるが、茂木外相は、釈放さ