元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。器械体操で関東大会に出場した過去を明かした。今放送のゲスト、おぎやはぎの小木博明（54）からピックルボールのペアを組もうと番組内で勧誘された。ピックルボールとは、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケット競技。田中は青学大時代はテニスサー