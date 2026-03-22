パパさんがマッサージを受けている時に、痛がって声を上げたら…？ワンコ2匹の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破しています。 【動画：パパが痛みで悲鳴を上げたら、2匹の犬がやってきて…家族愛あふれる『優しい行動』】 マッサージ中、パパが痛がったら… YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、甲斐犬の「ハルヱ」ちゃんと柴犬の「マメ」