21日(現地時間)、ブレーメンはブンデスリーガ第27節でヴォルフスブルクと対戦し、1-0で勝利を収めた。ブレーメンの長田澪(ドイツ名ミオ・バックハウス)はこの試合に先発出場し、勝利に貢献した。15位ブレーメンと17位ヴォルフスブルクによる残留争いの直接対決となったこの試合は、序盤からホームのヴォルフスブルクが優勢に試合を進めたが、長田がセットプレイやピンチの場面で好守を連発。前半終了間際にはヴォルフスブルクの