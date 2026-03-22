アジアサッカー連盟（AFC）は21日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の準々決勝以降の試合「ファイナルズ」についての情報を発表した。アメリカとイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化の影響により、今後の日程が未定となっていたACLE。西地区ではラウンド16が延期となる一方で、東地区は先日予定通り試合が行われ、準々決勝進出チームが決定。Jリーグから町田ゼルビア、ヴィッセル神戸の2チーム、マレーシ