フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）が２２日、最終回を迎えた。この日は茂木敏充外相が生出演し日米首脳会談について議論した。議論の途中でキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「フジテレビ、日曜朝の討論番組は今朝で一端、区切りとなります」と伝え、茂木氏が過去に出演したＶＴＲを放送した。さらに「７年にわたりニュースの当事者を招き、お送りしてきました日曜報道Ｔ