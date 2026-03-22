日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２２日、日米首脳会談について報じた。高市早苗首相は１９日に渡米。日本時間２０日未明にトランプ大統領と首脳会談が行われた。番組ではトランプ大統領が「選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物」と高市首相を紹介し、逆に同首相は大統領を「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思います」とファーストネームで呼び、和