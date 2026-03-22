◇オランダ1部スパルタ 2―0 フォレンダム（2026年3月21日オランダ・ロッテルダム）スパルタのMF三戸舜介がホームのフォレンダム戦で今季6点目を決めて2―0の勝利に貢献した。中盤の左サイドで先発すると、前半14分の速攻でペナルティーエリア内で左後方からのパスを受けて左足ですかさずシュート。相手に倒されながら相手GKの右脇を抜く先制点を決めた。1月31日のフローニンゲン戦以来、7試合ぶりの一撃でリードをも