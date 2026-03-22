カブスがＷＢＣで右膝を痛めＩＬ入りした鈴木誠也外野手の代わりに、昨季ドジャースでプレーしたマイケル・コンフォート外野手を開幕ロースターに加える見通しであることが２１日（日本時間２２日）、明らかになった。ジ・アスレチックのパトリック・ムーニー記者が自身のツイートで明かし、米ＦＯＸスポーツなど複数の米メディアが報じた。コンフォートは２４年オフにドジャースと１年１７００万ドル（約２６億円）で合意し、