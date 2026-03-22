NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野太賀と、小一郎の幼なじみ・直を演じた白石聖が21日、岐阜県庁1階「ミナモホール」で開催された「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブ in 岐阜」に登壇。撮影エピソードや岐阜にまつわる思い出などを語った。【画像】居合刀を受け取る場面など、トークライブ in 岐阜の模様本イベントは大河ドラマの放送を契機に、岐阜城や墨俣一夜城など県内ゆかりの