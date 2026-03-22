日常生活や食卓で耳にする言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、ちょっとした脳の体操を楽しんでみませんか？今回は、誰もが心に持つ温かい場所の名前、甘い味付けの基本、独特のぬめりが特徴の野菜を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。ふる□□□□う□□いもヒン