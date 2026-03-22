専用大型バスで「18人限定の贅沢旅」を名鉄グループバスホールディングス（名古屋市中川区、以下名鉄バス）は2026年3月17日、新しいツアーブランド「遊山-yusan-」で使われる専用車両「LUVIA（ルヴィア）」をメディア向けに公開しました。高級感あふれるこの新造バスについて、現地で取材してきました。【動画】超カッコいい！ これが贅沢すぎる新型「18人乗り大型バス旅」の様子です！ 動画で見る遊山-yusan-は「非日常を彩