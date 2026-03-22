ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が21日、自身のインスタグラムを更新。柔道女子48キロ級パリ五輪金メダリストで、1月に引退を表明した角田夏実さん（33）との仲良しショットを公開した。「TBS『超タッグ祭』生放送ありがとうございましたーーー！！！リンボーダンスに挑戦して、集中できて嬉しかったです！！」と感謝。「角田夏実 @tsunoda_natsumi ちゃんと隣の