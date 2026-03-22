意義ある１勝だ。カーリング女子の世界選手権（２１日＝日本時間２２日、カナダ・カルガリー）、プレーオフで日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）がトルコを７―５で下して準決勝進出。１０年ぶりの表彰台に王手を懸けた。スキップ・藤沢五月は試合前に「ここ数回やって勝てていない」と話していたが、負けたら終わりの一戦では関係なかった。１―１の第３エンド（Ｅ）に２点を奪って優位に立つと、３―４と逆転された第７Ｅには