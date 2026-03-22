◆プロレスリング・ノア「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」（２０日、兵庫・神戸サンボーホール）観衆８０４プロレスリング・ノアは２０日、兵庫・神戸サンボーホールで「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」を開催した。メインイベントのＧＨＣタッグ選手権試合で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩが征矢学、近藤修司と２度目の防衛戦。試合は、内藤が１９分２６