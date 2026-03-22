背骨コンディショニングで首肩痛・めまい・耳鳴り・顎関節症の予防・改善 めまいや耳鳴りは、頚椎1番の変位 めまい・耳鳴り・顎関節症を招く「頚椎1番」と「仙骨」の意外な関係 脳神経の11対が集中！首のゆがみが全身の不調を呼ぶ理由 めまいや耳鳴りなどの症状は、後方変位した仙骨の代償姿勢により前に出た頭蓋骨を支えようとして、第1及び第2頚椎が後ろにずれること（後方変位）が原因と考えられます。なかでも頚椎１番の奥