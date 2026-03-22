◇第98回選抜高校野球大会1回戦神戸国際大付―九州国際大付（2026年3月22日甲子園）明治神宮大会決勝の再現となった注目の一戦で神戸国際大付（兵庫）の石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（3年）は「3番・DH」で先発する。青木尚龍（よしろう）監督は「DHは3番で。ゆうじろうで行きます」と話すと「情報番組ばっかり出取るからねぇ。野球でちょっと目立って欲しい。低反発バットでカチーンといういい音の当たりを打ってほし