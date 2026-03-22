人気レースクイーンの霧島聖子（34）が21日夜、自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久の開幕戦でのブラック＆ゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。「今シーズンのスーパー耐久シリーズが遂に開幕しました」と、栃木・モビリティリゾートもてぎで、「TEAM・POP・RACE」44号車・AMGGT3EVOのマシンカラーと同じブラック＆ゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。「もてぎスーパー耐久4Hours