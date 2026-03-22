元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“めざましファミリー”によるご飯会3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「珍しい3人でのご飯」と題して投稿。「三宅さん、小山内ちゃんとは共通点であるめざましや競馬の話はもちろん、色んな話で盛り上がりめちゃめちゃ楽しいご飯会でした」と2012年から12年間「めざましテレビ」のメインキャスターを務めた三宅正