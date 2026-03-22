今回は、妻が末期がんだと知り喜んだ最低夫のエピソードを紹介します。妻に衝撃の告白をされ…「社長の娘と結婚し、婿養子になりました。これで俺は次期社長になれると期待していたのですが、結果的に次期社長は妻になり、落胆しました。ちなみに俺は今、幼馴染の女性と不倫しています。幼馴染にはマンションを買ってあげ、高級なブランド服をプレゼントするなど、かなり貢いでいます。妻に知られたらまずいですが……。そんなある