[3.21 エールディビジ第28節 スパルタ 2-0 フォレンダム]スパルタ・ロッテルダムのFW三戸舜介が21日、エールディビジ第28節のフォレンダム戦で今季リーグ戦6得点目を奪った。チームは7試合ぶりの勝利を掴んでいる。先発した三戸は前半14分、ペナルティエリア中央でDFテオ・キンテロからのパスを引き出す。右足のトラップで前を向くと、相手にチャージされながらも左足でゴール右へ流し込んで先制点を奪った。その後は後半アデ