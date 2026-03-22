[3.21 プレミアリーグ第31節 リーズ 0-0 ブレントフォード]リーズのMF田中碧が21日、プレミアリーグ第31節のブレントフォード戦でリーグ戦8試合ぶりの出場を果たした。試合はスコアレスドローに終わった。田中は23節まで途中出場を中心にリーグ戦20試合に出場していたが、24節以降はすべてベンチ入りしながらも出番なし。間のFAカップ2試合では先発出場していたものの苦境が続いていた。それでも日本代表活動前ラストマッチ