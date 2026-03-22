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【プレミアリーグ第31節】(Elland Road)リーズ 0-0(前半0-0)ブレントフォード<警告>[リ]パスカル・ストライク(38分)、ジェイデン・ボーグル(42分)観衆:36,386人└田中碧が約2か月プレミアリーグ出場!! 森保J合流前に待望の出番、リーズはスコアレスドローで6戦未勝利