●信用買い残増加ランキング【ベスト50】 ※3月13日信用買い残の3月6日信用買い残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1585銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． Ｊディスプレ36,545 50,7881.33 ２． ソニーＦＧ