●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1585銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． Ｊディスプレ27,942 38,3211.33 ２． 任天堂