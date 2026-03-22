◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)巨人の浦田俊輔選手が攻守で躍動しました。8番セカンドで出場した浦田選手は初回、2番の小深田大翔選手の二遊間へのするどいゴロをダイビングキャッチ。素早く立ち上がり1塁へ送球して、惜しくもリプレー検証の末にセーフの判定となりますが、好守備をみせます。さらに3回には黒川史陽選手の一二塁間への鋭いゴロを滑り込みながらキャッチ。さらに1塁に送球してくるっと一回転