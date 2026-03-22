歌舞伎俳優の市川團十郎が、21日に自身のXを更新し、4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車にも「青切符」が導入されることについてつづった。【画像】「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」 反則金などの例「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」と告知するビジュアルを引用。並走は「3000円」、2人乗りは「3000円」、ながら運転は「1万2000円」などと示