ユーチューバーのヒカルが22日までに更新された、ユーチューバー、エミリンのYouTubeチャンネル「エミリンチャンネル」に出演。新たな真剣交際相手の女性が存在することを明かした。最近の恋愛事情についてエミリンとトークする中で、「1人の女の子とだけ会ってて、その子は趣味が料理と掃除」などと切り出した。エミリンが「年齢は？」と聞くと、「まあ20代」と返答。エミリンが「タレントとかではないわけですか？」とたずねると