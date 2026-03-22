女性を本気で好きになると、男性の言動は大きく変わるもの。それは好きな女性から嫌われたくない一心になるからでしょう。そこで今回は、男性が本命女性に“絶対しないこと”を紹介します。上から目線の態度男性は本命女性に「嫌われたくない」「イヤな気持ちにさせたくない」という気持ちが強く働くため、女性と対等で信頼し合える関係を築こうと、上から目線の態度や説教じみた言い方をしなくなるものです。むしろ、あなたの意見