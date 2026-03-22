恋愛をしていると、彼からの連絡が遅い、彼と会える頻度が減る、彼の様子が少し違うなど、不安になる瞬間があるでしょう。ただ、その不安の扱い方で関係の空気は大きく変わるもの。男性が「また会いたい」「戻りたい」と思うのは、どんな女性なのでしょうか？不安をぶつけてばかりだと、距離が生まれやすい「なんで連絡くれないの？」「本当に私のこと好き？」など、不安が強くなるほど確認の言葉は増えていくもの。でも、男性は女