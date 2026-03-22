竹書房は、漫画『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』(原案：下駄華緒、漫画：蓮古田二郎)第5巻を2026年3月19日(木)に発売した。「火葬場職員は、人生の締めくくりに立ち会わせていただける素晴らしい仕事──」そんな思いから火葬場の扉を叩いた下駄華緒は、一風変わった入社テストを受けることになる。その内容は、火葬炉の炎の中で動くご遺体を、目を逸らさず見守るというものだった──。見事テストに合格し、火葬場職員