痩せていないわけではないのに、なぜか全体的に重たく見える…。その原因は、脂肪よりも“背中の硬さと姿勢の崩れ”かもしれません。肩甲骨まわりが固まると、背中が丸まり、ウエストラインもぼやけがちに。そこで取り入れたいのが、肩甲骨をやさしく動かすシンプルなストレッチ。姿勢が整うことで、見た目の印象は自然と変わっていきます。【STEP１】姿勢を整える片脚のひざを床につき、もう片脚を前に出してひざを立てます。両ひ