ぴあは、スマートフォンやPCで気軽に楽しめる新たなWEBコミックサイト「ぴあコミック」を2026年3月19日よりスタートした。「ぴあコミック」では、異世界、恋愛、ファンタジーなどを中心に、さまざまなジャンルの作品を取り揃えており、通勤・通学の合間や、ちょっとした空き時間に、手軽にマンガを楽しむことができる。まずは、女性向け小説のコミカライズ作品を中心に、初期掲載3作品からスタート。各作品は第2話まで無料で読める