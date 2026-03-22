トム・ホランドとの極秘結婚が伝えられるゼンデイヤが、新作映画のプレミアで美しいホワイトドレス姿を披露。左手薬指には婚約指輪とともに、結婚指輪とみられる金色のリングが輝いていた。実はこのドレス、2015年のアカデミー賞授賞式でも着用したもので、結婚式にまつわる言い伝えを意識して選んだと明かしている。【写真】まるで印象が変わる11年前の着こなしPeopleによると、現地時間3月17日に行われた映画『The Drama（原