１３年ぶり６度目出場の北照は０―４で専大松戸（千葉）に敗れ、春夏通じて甲子園４大会連続の初戦敗退となった。昨秋全道大会全４試合完投のエース右腕・島田爽介（３年）が“魔の４回”に一挙４失点。その後は立ち直り９回を投げ抜いたが、打線が４安打無得点と援護できずに完封負けを喫した。北照にとって痛すぎる大量失点だった。０―０で迎えた４回。先発の島田が１死一、二塁のピンチを招くと、２者連続で適時打を浴びた