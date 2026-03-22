大阪市はこのほど、市が所有する４７施設などに対して、法人名、商品名、ブランド名などを冠した愛称を付与できるネーミングライツパートナーを一斉に募集することを発表した。市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的としている。募集する名称は「愛称」で、関係施設条例に規定する施設などの名称の改正しない。募集期間は３月２３日から９月３０日まで。申込みの先着順に、大阪市公共施設等ネーミングラ