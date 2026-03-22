プロ野球巨人ー楽天プロ野球、巨人トレイ・キャベッジ外野手が衝撃の先頭打者弾を放った。21日に東京ドームで行われた楽天とのオープン戦に「1番・左翼」でスタメン出場。141キロの直球を右翼席上段に弾き返す一発で、ファンの間に衝撃が広がっている。キャベッジは打った瞬間に確信した。1回先頭、カウント1-1から3球目。やや内角寄りの直球をうまくさばいた。打球は右翼のバルコニー席に吸い込まれた。打球速度186キロ、飛距