日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２２日、日米首脳会談について報じた。高市早苗首相は１９日に渡米。日本時間２０日未明にトランプ大統領と首脳会談が行われた。番組では高市首相が最大の焦点だったホルムズ海峡への艦船の派遣について「日本の法律の範囲内でできることと、できないことは詳しく説明した」と述べたことを紹介したこれにコメンテーターで精神科医の名越康