歌手の桑田靖子が20日、自身のインスタグラムを更新。デビューも年齢も2年先輩の「お兄ちゃん」と慕う先輩歌手がライブを訪れたことを明かした。 【写真】さわやかさは永遠なのか白がまじったヒゲも精かん竹本孝之の今 毎年恒例の周年ライブを19日に都内で開催した桑田は「お兄ちゃん！来てくれた」と書き出し、「竹本孝之さんおまえさん頑張っとる、と 褒めてもろた♡いえい」と喜び全開。1965年生まれの