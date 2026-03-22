ハロー!プロジェクトのアイドル・モーニング娘。'26に新メンバーとして杉原明紗（めいさ、14）が加入することが21日、発表された。同日、千葉・幕張メッセで開催された、ハロプロメンバーが総出演するイベントライブ「Hello!Project ひなフェス2026」のステージ上でお披露目された。 【写真】笑顔さわやかモー娘。に新たに加入する杉原明紗 モー娘。リーダーの野中