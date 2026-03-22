ライフスタイル領域のメディア運営および不動産事業を展開する株式会社AZWAYはこのほど、子どものいる10～60代の男女300人を対象に、ママ友付き合いに関するアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】陰口や噂話に派閥の気づかい、マウント…ママ友付き合いも大変です ママ友(保護者同士)の付き合いについて、ストレスを感じた経験を聞いたところ、半数の50％が「1～2回」と回答。「月に1回程度」